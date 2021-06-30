Бразильский клуб уже отказался продавать Баби в итальянский Дженоа за 10 миллионов евро. Руководство Атлетико Паранаэнсе считает, что 23-летний нападающий стоит минимум 15 миллионов.

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Также бразильские СМИ заявляют об интересе к игроку со стороны португальского Спортинга. Отметим, что 30 процентами прав на игрока владеет агентство Serra Macaense.

К слову. Шахтер уже подписал трех новичков в это летнее межсезонье: Педриньо перешел из Бенфики, Марлон на Украину сменил итальянский Сассуоло, а Траоре присоединился к "горнякам" после Аякса.

Что известно о Матеусе Баби