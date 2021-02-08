Затримали рейс, зламався автобус, застряли в дорозі: як Львів добирався зі зборів з Туреччини
Футболісти Львова не з першої спроби змогли повернутися додому після турецьких зборів. На команду очікувало чимало неприємностей.
Джерело:Meta-ratings.com.ua
Вилетіти з Туреччини до Львова команда мала ще в неділю, 7 лютого. Але через негоду в Україні, львівський аеропорт скасував декілька рейсів. У тому числі й зі Стамбулу.
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При цьому якщо частину рейсів скасували, то були й такі, які перенесли на інший день. Однак не рейс гравців Львова.
Відтак команда була змушена залишитися на ніч в Стамбулі. І після цього повертатися вже не до Львова, а до Києва.
На цьому неприємності у команди не закінчилися. Вже в столиці України поламався клубний автобус, який мав забрати футболістів. Тож в терміновому порядку довелося шукати йому заміну. І коли її вже знайшли, то новий автобус застряг у заторах.
Зважаючи на такі затримки у поверненні, тренерському штабу тепер треба внести зміни у підготовці команди до першого матчу після зимової перерви. У суботу, 13 лютого, Львів на виїзді зіграє проти Минаю.
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