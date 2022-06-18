Повернення вихованця

Правий вінгер у липні 2020-го лише повноцінно попрощався з Шахтарем, як знову може одягнути чорно-помаранчеву футболку. За інформацією Ігоря Циганика, у послугах футболіста зацікавлений його колишній клуб.

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Журналіст натякнув, що Шахтар зберіг за собою право викупу футболіста назад. Тому не виключено, що Зубков повернеться в український гранд. Наразі невідомо, як складуться справи з легіонерами команди, які після 24 лютого покинули Україну та команду. Тому тренерському штабу "гірників" доведеться подумати, де шукати заміну.

Я думаю, що Зубкова Шахтар може повернути назад. Наскільки я розумію, боюся звичайно помилитися, але мені здається, що Шахтар має право викупу футболіста назад. І це гравець, який має досвід, виступає за збірну України і його за недорого можна повернути назад із Ференцвароша,

– розповів Циганик.

Зубков трофеєм закінчив для себе сезон-2021/2022. Олександр разом із Ференцварошем став чемпіоном Угорщини.

Зубков вже грав у Шахтарі