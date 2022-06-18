Возвращение питомца

Правый вингер в июле 2020-го только полноценно простился с Шахтером, как снова может одеть черно-оранжевую футболку. По информации Игоря Цыганика, в услугах футболиста заинтересован его бывший клуб.

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Журналист намекнул, что Шахтер сохранил за собой право выкупа футболиста вспять. Потому не исключено, что Зубков вернется в украинский гранд. Пока неизвестно, как обстоят дела с легионерами команды, которые после 24 февраля покинули Украину и команду. Потому тренерскому штабу "горняков" придется подумать, где искать замену.

Я думаю, что Зубкова Шахтер может повернуть вспять. Насколько я понимаю, боюсь, конечно, ошибиться, но мне кажется, что Шахтер имеет право выкупа футболиста обратно. И это игрок, имеющий опыт, выступает за сборную Украины и его недорого можно вернуть назад из Ференцвароша,

– рассказал Цыганик.

Зубков трофеем закончил для себя сезон-2021/2022. Александр вместе с Ференцварошем стал чемпионом Венгрии.

Зубков уже играл в Шахтере