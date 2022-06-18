Піхальонок: Мій агент наразі нічого не розповідав

Півзахисник Дніпра-1 розповів, що вже перебуває у Києві. Клуб Олександра Піхальонка наприкінці червня розпочинає готуватись до нового сезону УПЛ та єврокубків.

До теми Колишній клуб Шевченка зацікавився дебютантом збірної України

Футболіст зізнався, що про інтерес від Дженоа дізнався з новин в інтернеті. Якби "грифони" справді проявили зацікавленість та зробили пропозицію, то клуб сконтактувався зі своїм півзахисником.

Піхальонок, як і всі українські футболісти. мріють пограти у Європі, але жодної конкретики щодо інтересу від італійського клубу наразі немає. Дебютант збірної України не дивиться у майбутнє, адже у нашій країні війна, тому не на часі якісь прогнози та планування.

Ясна річ, мені приємно, коли мною цікавляться іноземні клуби. Це означає, що я на виду. Мій агент наразі також нічого не розповідав про якісь пропозиції з-за кордону. Мені, як і будь-якому українському футболісту, хотілося б спробувати свої сили у європейському футболі, перевірити себе на високому рівні. Поки що не знаю, що буде завтра. Подивимося,

– розповів Піхальонок.

Начебто Дженоа готова віддати за українця 2,5 мільйона євро. Щоправда, Піхальонок ще має угоду з Дніпром-1, яка спливає аж вкінці червня 2025 року.