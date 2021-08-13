Шахтар – Монако: розпочався продаж квитків на матч Ліги чемпіонів
13 серпня 2021 , 17:26Читать новость на русском
Джерело:пресслужба Шахтаря
Донецький Шахтар зіграє з Монако у кваліфікаційному раунді плей-офф Ліги чемпіонів. "Гірникам" потрібно вибити "монегасків", щоб пройти у груповий етап Ліги чемпіонів.
Де купити квитки на матч Шахтаря у Лізі чемпіонів
Перший поєдинок між Монако та Шахтарем відбудеться на полі суперника "гірників" вже 17 серпня. Шахтар же прийме Монако 25 серпня у Харкові на ОСК "Металіст".
До теми Шахтар офіційно прийме Монако у Харкові
Поєдинок на ОСК "Металіст" розпочнеться о 22:00. Придбати квитки на матч Шахтар – Монако можна:
- онлайн на shakhtar.com (від 13 серпня);
- на сайтах-партнерах клубу (esport.in.ua, kontramarka.ua, karabas.com);
- у касах ОСК "Металіст" (від 19 серпня).
Вартість квитків
- Standard: 100, 150, 200, 300, 400 і 500 гривень;
- SkyUp Сlub (без пакета гостинності): 700 гривень;
- VIP (A, B) (без пакета гостинності): 1 000 гривень;
- Roof Club (з пакетом гостинності): 4 000 гривень;
- Sky Box: 5 000 і 6 000 гривень.