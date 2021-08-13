Шахтар – Монако: розпочався продаж квитків на матч Ліги чемпіонів

13 серпня 2021 , 17:26
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Джерело:

пресслужба Шахтаря

Донецький Шахтар зіграє з Монако у кваліфікаційному раунді плей-офф Ліги чемпіонів. "Гірникам" потрібно вибити "монегасків", щоб пройти у груповий етап Ліги чемпіонів.

Де купити квитки на матч Шахтаря у Лізі чемпіонів

Перший поєдинок між Монако та Шахтарем відбудеться на полі суперника "гірників" вже 17 серпня. Шахтар же прийме Монако 25 серпня у Харкові на ОСК "Металіст".

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Поєдинок на ОСК "Металіст" розпочнеться о 22:00. Придбати квитки на матч Шахтар – Монако можна:

  • онлайн на shakhtar.com (від 13 серпня);
  • на сайтах-партнерах клубу (esport.in.ua, kontramarka.ua, karabas.com);
  • у касах ОСК "Металіст" (від 19 серпня).

Вартість квитків

  • Standard: 100, 150, 200, 300, 400 і 500 гривень;
  • SkyUp Сlub (без пакета гостинності): 700 гривень;
  • VIP (A, B) (без пакета гостинності): 1 000 гривень;
  • Roof Club (з пакетом гостинності): 4 000 гривень;
  • Sky Box: 5 000 і 6 000 гривень.
У попередньому раунді кваліфікації Шахтар вибив бельгійський Генк. Натомість Монако пройшов Спарту Прагу.
Автор: Михайло Гема