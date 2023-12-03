Важлива перемога: Шахтар у нелегкому матчі переміг Металіст 1925 – відео

На "Арені Львів" відбувся поєдинок 16-го туру української Прем'єр-ліги між донецьким Шахтарем та харківським Металістом 1925. Долю трьох очок визначили точні удари Олександра Зубкова та Дмитра Криськіва.

Шахтар – Металіст 1925 – 2:0

Гол: Зубков, 59. Криськів, 78

Недільну програму 16-го туру української Прем'єр-ліги завершив матч на "Арені Львів", у якому донецький Шахтар приймав харківський Металіст 1925. "Гірники" здобули перемогу завдяки голам Олександра Зубкова та Дмитра Криськіва.

Читайте також: Чорноморець продовжує штормити: "моряки" поступилися ЛНЗ через голи своїх ексфутболістів – відео

У першому таймі команди не зуміли відзначитися забитими м'ячами. Після перерви чинні чемпіони України грали першим номером і вирвали важливу перемогу з рахунком 2:0. Голами відзначилися Олександр Зубков та Дмитро Криськів. Останній реалізував пенальті.

Шахтар наблизився до Полісся та Дніпра-1 у чемпіонській гонці

Завдяки цій перемозі Шахтар, набравши 28 очок, скоротив відставання у турнірній таблиці УПЛ від Полісся та Дніпра-1. Крім того, донеччани втратили на даний момент найменше очок у чемпіонаті, однак зіграли на два матчі менше за опонентів у чемпіонській гонці.

У наступному турі Шахтар 8 грудня прийматиме рівненський Верес, а Металіст 1925 зіграє 11 грудня проти Олександрії. Варто зазначити, що 17-й тур стане заключним у чемпіонаті України в 2023 році.

Відеоогляд матчу Шахтар – Металіст 1925