Донецький Шахтар у дебюті першого тайму мав можливість відкрити рахунок у матчі з Марселем. Втім, на перерву команди пішли за нічийного рахунку, пише 24 Канал.

До теми Шахтар – Марсель: онлайн-трансляція центрального матчу Ліги Європи

Другий тайм активніше розпочали гості, які створили кілька небезпечних моментів біля воріт Різника. Проте "гірникам" вдавалося відводити загрозу.

На 64-й хвилині поєдинку гравці Марселю досягли свого. Вони скористалися помилками захисників Шахтаря у центрі поля та розрізним пасом вивели до воріт Обамеянга. Форвард підтвердив своє бомбардирське реноме, змусивши Різника діставати м'яч з воріт.

Відео голу Обамеянга

Зазначимо, що переможець двобою Шахтар – Марсель отримає путівку до 1/8 фіналу Ліги Європи.