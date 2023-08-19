Розлітаються, як гарячі булочки: матчі Шахтаря в ЛЧ викликали шалений ажіотаж у Гамбурзі

Лише 18 серпня донецький Шахтар оголосив, що усі свої домашні матчі Ліги чемпіонів буде проводити у німецькому Гамбурзі. У цей же день стартував продаж пакетів на поєдинки "гірників", які розлітаються наче гарячі булочки.

Цього разу Шахтар вирішив змінити локацію домашніх матчів. Поєдинки "гірників" у Лізі чемпіонів відбудуться на арені німецького клубу Гамбург – "Фолькспаркштадіон" (місткість стадіону – 51 500 глядачів на міжнародних матчах).

До теми Шахтар гратиме в Гамбурзі: скільки коштують квитки на Лігу чемпіонів та як їх придбати

Вдячність за повернення Ліги чемпіонів у Гамбург

До слова, у минулому сезоні донецький клуб приймав суперників на євроарені у польській Варшаві.

Наразі команда Патріка ван Леувена ще не знає, з ким зіграє у груповому раунді Ліги чемпіонів. Однак це не заваджає німецьким уболівальникам та гостям Гамбурга влаштувати ажіотаж навколо майбутніх поєдинків Шахтаря у Лізі чемпіонів.

Продаж квитків відбуватиметься у декілька етапів. Наразі усі охочі можуть придбати абонементи на всі три домашні гри чемпіона України-2022/2023.

Придбати пакет на усі три гри Шахтаря можна за посиланням. Вартість пакетів Ліги чемпіонів (для власників абонементів на 1-му етапі): Standard – 78, 93, 108, 126, 168, 198 євро та VIP-категорії – 1 071, 1 413, 1 440 євро.

За повідомленням Шахтаря, вже у перший день реалізації квитків було продано 10 тисяч таких абонементів. Донецький клуб подякував усім за неймовірну підтримку.

Схоже, що донеччани не прогадали у маркетинговому плані, що вирішили проводити свої домашні матчі єврокубків саме у Гамбурзі, де місцеві уболівальники вже скучили за Лігою чемпіонів.

Донеччани зможуть розраховувати на потужну підтримку у домашніх матчах.

Нагадаємо, що Шахтар буде єдиним представником від України у груповому раунді ЛЧ. Дніпро-1 ще у першому етапі кваліфікації покинув цей єврокубковий турнір.

Придбані квитки з’являться в особистому кабінеті після жеребкування, яке відбудеться 31 серпня у швейцарському Ньйоні, де Шахтар дізнається своїх суперників по групі.