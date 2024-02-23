Компенсував мільйонні трансфери: Шахтар заробив солідну суму за участь в єврокубках 2023-2024

23 лютого 2024, 12:51
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Донецький Шахтар вже гарантовано поповнив свій бюджет на більш ніж 20 мільйонів за підсумками цього євросезону. Дохід інших українських команд куди більш скромний.

Донецький Шахтар завершив свій шлях у єврокубках в сезоні 2023-2024. Команда Маріно Пушича посіла третє місце в групі Ліги чемпіонів, а в 1/16 фіналу Ліги Європи вилетіла від Марселя, пише 24 канал.

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Скільки Шахтар заробив у єврокубках

Тим не менш, це не завадило команді заробити непогані гроші завдяки успіхам в турнірах. Основну суму клую заробив у Лізі чемпіонів, куди потрапив автоматично.

Лише за участь в груповому раунді ЛЧ Шахтар отримав 15,64 мільйона євро. Крім того, клуб здобув три перемоги – дві над Антверпеном та одну над Барселоною. Кожну із цих звитяг УЄФА оцінив у 2,8 мільйона.

На додачу до цього ще 500 тисяч капнули "гірникам" завядяки нічиїй з Марселем у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Таким чином, сумарно за євросезон 2023-2024 Шахтар заробив 24,54 мільйона євро. Приблизно таку суму клуб взимку витрати на новачків Кевіна та Марлона Гомеса (по 12 мільйонів на кожного).

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Ця сума ще збільшиться, адже вона не враховує дохід від продажу телеправ. Ці кошти будуть розподілені наприкінці сезону. Що ж стосується інших українських команд, то їх доходи у цьому сезоні куди більш скромні:

  • Зоря – 4,85 мільйона євро
  • Дніпро-1 – 1,05 мільйона євро
  • Динамо – 950 тисяч євро
  • Ворскла – 450 тисяч євро
Автор: Анатолій Дерека