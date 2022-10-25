Як Шахтарю вийти в плей-офф Ліги чемпіонів: всі розклади перед матчем із Селтіком

Донецька команда має непогані шанси вперше з 2017 року вийти в 1/8 фіналу головного єврокубка. Розповідаємо про всі можливі варіанти для успіху донеччан.

Вже у вівторок ввечері Шахтар проведе матч 5 туру групового раунду Ліги чемпіонів 2022-2023. Донецька команда в гостях зіграє проти Селтіка.

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У номінально домашньому поєдинку із шотландцями Шахтар зіграв внічию (1:1). Після автоголу Артема Бондаренка рахунок зрівняв Михайло Мудрик.

Турнірне становище

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Реал 3 1 0 8:2 10 2 Лейпциг 2 0 2 6:7 6 3 Шахтар 1 2 1 7:5 5 4 Селтік 0 1 3 2:9 1

Останні матчі:

25 жовтня. Селтік – Шахтар

25 жовтня. Лейпциг – Реал

2 листопада. Шахтар – Лейпциг

2 листопада. Реал – Селтік

Той бал є поки єдиним для Селтіка в ЛЧ і команда йде на останньому місці. Шахтар же йде третім, відстаючи від Лейпцига на одне очко.

Реал же вже забезпечив собі вихід в плей-офф, тому може дозволити собі поберегти сили в останніх турах. 24 канал пропонує розібратись, як Шахтар зможе вийти у плей-офф єврокубків.

Ліга Європи майже гарантована

Третє місце "гірникам" буде складно втратити. Підопічні Йовічевіча випереджають Селтік на чотири бали, тому нічия у Глазго гарантує Шахтарю як мінімум плей-офф Ліги Європи.

Навіть якщо донеччани програють Селтіку і підпустять суперника на відстань одного балу, все ще Шахтар буде фаворитом. В останньому турі "зелені" поїдуть на виїзд до Реала і там шотландцям треба брати на один бал більше, ніж "гірникам" вдома із Лейпцигом.

Якщо Шахтар програє Селтіку

Поразка в Глазго може закрити перед Шахтарем двері у плей-офф ЛЧ вже за тур до фінішу. Правда, для цього треба Лейпцигу обігравати послаблений склад Реала.

Якщо ж німці не обіграють іспанців, то поразка в Шотландії не змінює для "гірників" майже нічого. В такому випадку в останньому турі Шахтарю треба перемагати Лейпциг, щоб вийти до 1/8 фіналу.

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Якщо Шахтар грає внічию

Для Шахтаря головне – не програти в Глазго. По-перше, це не тільки гарантує плей-офф ЛЄ. По-друге, це залишить непогані шанси на 1/8 фіналу Ліги чемпіонів перед останнім туром.

В разу програшу Лейпцига Реалу в останньому турі підопічних Йовічевіча влаштує навіть нічия із німцями. Попри те, що мадридці вже вийшли у плей-офф, їм ще треба забезпечити собі перше місце.

Якщо ж Лейпциг зіграє внічию з Реалом або виграє, то Шахтарю після нічиєї в Глазго треба вигравати у "биків" в останньому турі.

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Якщо Шахтар перемагає Селтік

В такому випадку у двох із трьох варіантів донеччан задовольнить нічия в останньому турі. Єдиний варіант, при якому "гірникам" після перемоги в Глазго треба буде ще і Лейпциг обігравати, це тріумф німців над Реалом сьогодні.

Цікаво, що Шахтар ще може і виграти групу. Правда, для цього треба здобувати дві перемоги і очікувати, що Реал програє Лейпцигу та Селтіку.