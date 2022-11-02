Шахтар та Лейпциг визначились зі стартовими складами на бій за вихід у плей-офф Ліги чемпіонів
Донеччани вже забезпечили собі єврокубки у наступному році. Проте підопічні Йовічевіча ще можуть вийти у плей-офф головного турніру Європи, якщо обіграють гостей з Німеччини.
Вже у середу ввечері Шахтар відіграє свій останній матч у груповому раунді Ліги чемпіонів 2022-2023. Команда Ігора Йовічевіча зійдеться із Лейпцигом у боротьбі за вихід в плей-офф турнір, пише 24 канал..
Слідкуйте з нами Шахтар – РБ Лейпциг: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Тим часом тренери визначились із основними складами на зустріч. Коуч донеччан задіє з перших хвилин лише одного легіонера – форварда Лассіну Траоре. У запасі ж залишились Лукас Тейлор та Невен Джурасек.СТАРТОВИЙ СКЛАД ШАХТАРЯ: Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко – Степаненко, Судаков, Бондаренко – Петряк, Траоре, Мудрик.
СТАРТОВИЙ СКЛАД ЛЕЙПЦИГА: Бласвік – Сімакан, Орбан, Гвардіол, Раум – Шлагер, Кампль, Собослаї – Нкунку, Андре Сілва, Вернер.
Номінально домашня для донеччан гра пройде у Варшаві на стадіоні Війська Польського. Початок матчу – о 19:45 за київським часом. Пряма трансляція поєдинку відбудеться на онлайн-платформі Megogo.
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Шахтар посідає третю позицію у групі F, маючи 6 очок в активі. Це гарантує підопічним Ігора Йовічевіча як мінімум вихід у плей-офф Ліги Європи. Втім донеччани ще претендують на 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Турнірне положення:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Реал
|3
|1
|1
|10:5
|10
|2
|Лейпциг
|3
|0
|2
|9:9
|9
|3
|Шахтар
|1
|3
|1
|8:6
|6
|4
|Селтік
|0
|2
|2
|3:10
|2
Для цього "гірникам" треба обіграти Лейпциг, який нині йде другим на відстані 3 очок. Нагадаємо, що перший матч команд у Німеччині завершився розгромною перемогою українського клубу (4:1).
Відеоогляд матчу Лейпциг – Шахтар: