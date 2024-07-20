Перевірка "гірників" клубом АПЛ: онлайн-трансляція матчу Шахтар – Іпсвіч
У суботу, 20 липня, донецький Шахтар проведе свій черговий контрольний поєдинок на тренувальному зборі. Суперником "гірників" буде англійський Іпсвіч.
Гра відбудеться у австрійському місті Філлах на стадіоні "Sportzentrum Landskron". Стартовий свисток пролунає о 15:00, пише 24 Канал.
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Черговий спаринг "гірників"
Це буде шостий спаринг під час міжсезоння для чинного чемпіона України. До цього донеччани здобули три перемоги, а також по одному разу зіграли внічию та поступилися, загальний баланс голів – 11:3.
Для "трактористів" матч у Австрії стане першим при підготовці до нового сезону. За підсумками минулої кампанії Іпсвіч посів друге місце в Чемпіоншипі та повернувся до АПЛ після 22-річної відсутності в еліті англійського футболу.
Дивіться відеотрансляцію матчу Шахтар – Іпсвіч
Зазначимо, що після цього спарингу донецький Шахтар проведе ще один матч на тренувальному зборі. 27 липня "гірники" зустрінуться з загребським Динамо.
Потім донеччани повернуться в Україну, де будуть готуватися до стартового матчу УПЛ з Ворсклою (базовий день проведення ігор першого туру – 3 серпня).