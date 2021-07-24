Шахтар ледь не втратив перемогу над Інгульцем у першому матчі з Де Дзербі на чолі: відео

Донецький Шахтар здобув перемогу в першому матчі нового сезону української Прем'єр-ліги (УПЛ). "Гірники" 24 липня зовні легко здолали Інгулець.

Шахтар – Інгулець 2:1

Голи: Траоре, 12, Алан Патрік, 34 – Майкл, 81

Варте уваги Фактор Де Дзербі: матчі Шахтаря будуть транслювати на італійському телебаченні

Шахтар зі стартовим свистком запропонував настільки високий темп та інтенсивність, що голи у ворота Інгульця були питанням тільки часу.

Уже на першій хвилині Додо на пару із Соломоном ледь не занесли м'яч у ворота Гальчука. Атаки Шахтаря увінчалися успіхом на 12 хвилині. Соломон з лівого флангу прострілив у штрафний, де вдало на ближній стійці зіграв Траоре і забив свій перший гол в УПЛ.

Шахтар настільки впевнено грав, що загроза біля воріт "гірників" могла виникнути тільки внаслідок помилки. Так і сталося на 16 хвилині, коли Матвієнко невдало обробив м'яч. Сітало вийшов на рандеву з Трубіним, але не переграв голкіпера.

На 23 хвилині динамічні атаки Шахтаря ледь не увінчалися голом Педріньо: м'яч пролетів над воротами. У середині тайму Шахтар подвоїв перевагу. Алан Патрік красиво обігрався з Тарасом Степаненком, після чого переграв голкіпера.

Відразу після перерви небезпечний момент створив Манор Соломон. Ізраїльтянин красивим ударом цілив у нижній кут, але зовсім трішки не влучив у площину воріт. На 65 хвилині Манор мав ще один момент. Соломон отримав м'яч у штрафному і пробив у стійку.

Нестримний Соломон на 73 хвилині пробив втретє у другому таймі. Манор завдав красивого удару з меж штрафного, та голкіпер Інгульця знову врятував свою команду.

Повернення інтриги

Попри те, що Шахтар контролював гру, Інгулець несподівано повернув інтригу на 81 хвилині. Підопічним Лавриненка вдалася якісна атака, яку точним ударом з меж штрафного завершив Майкл!

Після забитого голу Інгулець не зупинився та сміливо пішов виривати нічию. Але на камбек клуб із села Петрове не спромігся. Перемога Шахтаря!

Шахтар – Інгулець відеоогляд