Шахтар знайшов заміну Миколі Матвієнку в молодіжній збірній Хорватії

Донецький клуб вже підшукав альтернативу для гравця збірної України на Батьківщині Срни та Йовічевіча. Ним став центральний оборонець місцевого середняка, яким також цікавляться в Серії А.

Наступного року донецький Шахтар планує заробити на трансферах своїх лідерів. Це допоможе "гірникам" перекрити частину своїх втрат, які клуб зазнав через масовий відхід легіонерів під час війни.

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Одним із кандидатів на продаж до європейських топ-ліг є Микола Матвієнко, яким цікавляться кілька клубів АПЛ. За інформацією італійських ЗМІ, Шахтар вже підшукав заміну для центрального захисника.

Повідомляється, що донеччани є фаворитами на підписання оборонця хорватської Істри 1961 Мауро Перковича. Такий пріоритет недивний, адже директор Шахтаря з футболу Даріо Срна має тісні зв'язки на Батьківщині.

До того ж головний тренер донеччан Ігор Йовічевіч – теж хорват. Правда, українському клубу доведеться поборотися за Маріо з представниками Серії А. Також підписати Перковича бажають Верона, Удінезе, Болонья, Салернітана і Торіно.

Хто такий Перкович

19-річний оборонець проводить в Істрі 1961 вже третій сезон. За цей час він награв 45 матчів, відзначившись тричі. Також на його рахунку є два поєдинки за молодіжну збірну Хорватії.

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Відомий портал Transfermarkt оцінює Мауро в 2,5 мільйони євро. Після 17-ти турів чемпіонату Хорватії 2022-2023 Перкович з Істрою 1961 йде на шостому місці, відстаючи від єврокубкової зони на 10 балів.