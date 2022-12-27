В следующем году донецкий Шахтер планирует заработать на трансферах своих лидеров. Это поможет "горнякам" перекрыть часть своих потерь, которые клуб понес из-за массового ухода легионеров во время войны.

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Одним из кандидатов на продажу в европейские топ-лиги Николай Матвиенко, которым интересуются несколько клубов АПЛ. По информации итальянских СМИ, Шахтер уже подыскал замену центральному защитнику.

Сообщается, что дончане являются фаворитами на подписание защитника хорватской Истры 1961 года Мауро Перковича. Такой приоритет неудивителен, ведь директор Шахтера по футболу Дарио Срна имеет тесные связи на Родине.

К тому же главный тренер дончан Игорь Йовичевич – тоже хорват. Правда, украинскому клубу придется сразиться за Марио с представителями Серии А. Также подписать Перковича желают Верона, Удинезе, Болонья, Салернитана и Торино.

Кто такой Перкович

19-летний защитник проводит в Истре 1961 года уже третий сезон. За это время он наиграл 45 матчей, отличившись трижды. Также на его счету есть два поединка за молодежную сборную Хорватии.

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Известный портал Transfermarkt оценивает Мауру в 2,5 миллиона евро. После 17-ти туров чемпионата Хорватии 2022-2023 Перкович с Истрой 1961 года идет на шестом месте, отставая от еврокубковой зоны на 10 баллов.