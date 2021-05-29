Шахтар готовий заплатити космічну суму за футболіста Бенфіки

Шахтар незабаром може оформити перехід півзахисника Бенфіки Педріньо. Трансфер обійдеться "гірникам" в 35-40 мільйонів євро.

Клубам залишилося залагодити деталі угоди по переходу 23-річного бразильця. Остаточне рішення буде прийнято 31 травня.

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23-річного бразильця пов'язують з донецьким клубом ще з 2018 року. За цей час їм також цікавилися Барселона, ПСЖ, Реал і Боруссія Дортмунд.

Що відомо про Педріньо