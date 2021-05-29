Клубам осталось уладить детали сделки по переходу 23-летнего бразильца. Окончательное решение будет принято 31 мая.
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23-летнего бразильца связывают с донецким клубом еще с 2018 года. За это время им также интересовались Барселона, ПСЖ, Реал и Боруссия Дортмунд.
Что известно о Педриньо
- Педриньо играет в амплуа правого полузащитника, но также способен сыграть левого хавбека или оттянутого форварда.
- Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро, его контракт с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Педриньо провел 14 матчей и забил 3 гола за сборную Бразилии U-23.