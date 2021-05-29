Клубам залишилося залагодити деталі угоди по переходу 23-річного бразильця. Остаточне рішення буде прийнято 31 травня.
Дивіться також Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020
23-річного бразильця пов'язують з донецьким клубом ще з 2018 року. За цей час їм також цікавилися Барселона, ПСЖ, Реал і Боруссія Дортмунд.
Що відомо про Педріньо
- Педріньо грає в амплуа правого півзахисника, але також здатний зіграти лівого хавбека або відтягнутого форварда.
- Transfermarkt оцінює гравця в 15 млн євро, його контракт з португальським клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Педріньо провів 14 матчів і забив 3 голи за збірну Бразилії U-23.