Магічні сідниці Ракіцького: Шахтар ледь не переграв Феєнорд у Лізі Європи – відеоогляд матчу

Шахтар по грі поступався Феєнорду, але мав навіть шанси здобути перемогу. Проте гості відновили статус-кво і перенесли вирішення долі путівки у чвертьфінал на наступний тиждень.

Шахтар – Феєнорд 1:1

Голи: Ракіцький, 79 – Бульяуде, 88.

Донецький Шахтар відіграв перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи. У минулій стадії підопічні Ігора Йовічевіча в складній дуелі проішли Ренн (Франція), а тепер їм у суперники дістався голандський Феєнорд, пише 24 канал.

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"Гірники" підходили до номінально домашньої зустрічі з великими кадровими проблемами. Наставник Шахтаря не міг розраховувати одразу на трьох основних захисників. Бондар, Михайліченко та Конопля перебрали карток і відсиджували дискваліфікацію.

Кадрові проблеми Шахтаря

Ще добре, що встиг одужати Матвієнко, який захворів за тиждень до гри у Варшаві. Бондаря та Коноплю очікувано замінили Ракіцький та Тейлор відповідно. А ось на лівому фланзі Йовічевіч випустив номінального хавбека Топалова. У свою чергу на лівий фланг нападу повернувся Криськів.

Донеччани віддали супернику ініціативу і вже з першого тайму давав зрозуміти, що не проти нічиєї. Феєнорд же комфортно почував себе на полі, але крізь щільний захист Шахтаря проходив вкрай рідко.

Якщо до перерви роттердамці атакували більш обережно, то вже у другому таймі голандці серйозно притисли "гірників" до воріт. Кілька разів доходило до небезпечних ударів, але Трубін грав надійно та рятував свою команду.

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Провальна гра та посмішка фортуна Ракіцькому

У свою чаргу Шахтар у нападі майже не був помітний. За півтора тайми "гірники" лише тричі били в бік воріт Велленройтера, але жодного разу не влучив у ствір воріт. Йовічевіч запустив з заміни Келсі, Джурасека та Шведа, але на малюнок гри це не вплинуло.

Арне Слот більш відчутно посилив напад за допомогою Ділросуна та Пайшао, але як і на минулій стадії ЛЄ удача сильно посміхнулась українцям. Шахтар заробив кутовий і після подачі Судакова сідницями (!) примудрився пробити Ракіцький.

М'яч перелетів кіпера гостей. Це був перший удар "гірників" у ствір, але у підсумку гол зламав гру Феєнорда. У голандців почались сумбурні дії і донеччанам було легше від них відбитися.

Все вирішиться в Роттердамі

Проте свій момент гості таки знайшли і здобули нічию. Бульяуде вийшов на заміну на 86 хвилині і вже за два оберти секундної стрілки зрівняв рахунок. Есекьєль відгукнувся на подачу з флангу від Пайшао і випередив як раз Ракіцького.

Тепер же донеччанам доведеться брати результат в Роттердамі, де місцева публіка скажено підтримує "червоно-чорних". Попри повернення трьох центрбеків Шахтар все одно буде андердогом. По такій грі, яка була у Варшаві, здається, що лише диво може допомогти донеччанам прйти далі. Наприклад, те саме, яке врятувало в Ренні.

Відеоогляд матчу Шахтар – Феєнорд: