Мінус п'ять оборонців: Шахтар підходить до битви в ЛЄ з Феєнордом з кризою в захисті

Команда Ігора Йовічевіча може втратити Матвієнка на важливу гру в Лізі Європи. Окрім Миколи. "гірникам" не допоможуть ще троє основних оборонців.

Шахтар провів блискавичний поєдинок 16 туру чемпіонату України. Підопічні Йовічевіча знищили Металіст 1925 з рахунком 7:0 та зрівнялись із лідером УПЛ Дніпром-1 по очках.

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Втім попри такий результат у "гірників" виникла кадрова криза перед першим матчем 1/8 фіналу Ліги Європи проти Феєнорда. Цю гру точно пропустять три основні захисники Бондар, Михайліченко та Конопля, які перебрали жовтих карток.

Тепер же під питанням участь у поєдинку Миколи Матвієнка, який не зміг зіграти проти Металіста 1925. Як повідомив Ігор Йовічевіч, у захисника вже 4-5 днів тримається температура, тому його участь у матчі з Феєнордом не гарантована.

Також деякі проблеми зі здоров'ям має центрбек Едуард Козік, тому зі здорових захисників тренер точно може розраховувати хіба що на Ракіцького та Тейлора. До слова, зимовий новачок Гіоргі Гочолейшвілі на єврокубки не заявлений.

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Нагадаємо, що в 1/16 фіналу Шахтар ледве пройшов Ренн. Обмінявшись домашніми перемогами з рахунком 2:1, команди визначили найкращого в серії пенальті, де три сейви виконав Анатолій Трубін.