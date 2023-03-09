Успішно з Феєнордом, але невдало з іншими: як українські клуби грали проти команд з Нідерландів
Зустріч Шахтаря з роттердамцями стане вже 44-им очним матчем між представниками України та Нідерландів. Загальна статистика говорить не на нашу користь, але досвід перемог над Феєнордом у українців є.
Вже ввечері 9 березня Шахтар проведе свій перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи. Суперником підопічних Йовічевіча буде лідер чемпіонату Нідерландів Феєнорд, пише 24 канал.
Слідкуйте з нами Шахтар – Феєнорд: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Українські клуби мають дуже багату історію зустрічей із голандськими клубами. За 25 років наші команди встигли відіграти аж 43 поєдинки проти представників "країни тюльпанів".
Суперниками українців були всі три гранди місцевого футболу Аякс, ПСВ і власне Феєнорд. Втім найчастіше наші клуби перетинались із АЗ з міста Алкмар – аж 12 поєдинків. Також були зустрічі із більш скромними Утрехтом, Родою та Фортуною.
|СЕЗОН
|ТУРНІР
|СТАДІЯ
|ПАРА
|ВДОМА
|НА ВИЇЗДІ
|1997-1998
|ЛЧ
|група
|ДИНАМО – ПСВ
|1:1
|3:1
|1998-1999
|Інтертото
|3 раунд
|ВОРСКЛА – ФОРТУНА
|2:2
|0:3
|1999-2000
|КУЄФА
|1 раунд
|ШАХТАР – РОДА
|1:3
|0:2
|2000-2001
|ЛЧ
|група
|ДИНАМО – ПСВ
|0:1
|1:2
|2002-2003
|ЛЧ
|група
|ДИНАМО – ФЕЄНОРД
|2:0
|0:0
|2004-2005
|КУЄФА
|група
|ДНІПРО – УТРЕХТ
|-
|2:1
|2004-2005
|КУЄФА
|1/8 фіналу
|ШАХТАР – АЗ
|1:3
|1:2
|2005-2006
|КУЄФА
|група
|ДНІПРО – АЗ
|1:2
|-
|2010-2011
|ЛЧ
|плей-офф (кв)
|ДИНАМО – АЯКС
|1:1
|1:2
|2010-2011
|ЛЄ
|група
|ДИНАМО – АЗ
|2:1
|2:1
|2010-2011
|ЛЄ
|група
|МЕТАЛІСТ – ПСВ
|0:2
|0:0
|2011-2012
|ЛЄ
|група
|МЕТАЛІСТ – АЗ
|1:1
|1:1
|2012-2013
|ЛЧ
|3 кв раунд
|ДИНАМО – ФЕЄНОРД
|2:1
|1:0
|2012-2013
|ЛЄ
|група
|ДНІПРО – ПСВ
|2:0
|2:1
|2013-2014
|ЛЄ
|група
|ЧОРНОМОРЕЦЬ – ПСВ
|0:2
|1:0
|2014-2015
|ЛЄ
|плей-офф (кв)
|ЗОРЯ – ФЕЄНОРД
|1:1
|3:4
|2014-2015
|ЛЄ
|1/8 фіналу
|ДНІПРО – АЯКС
|1:0
|1:2
|2016-2017
|ЛЄ
|група
|ЗОРЯ – ФЕЄНОРД
|1:1
|0:1
|2017-2018
|ЛЧ
|група
|ШАХТАР – ФЕЄНОРД
|3:1
|2:1
|2018-2019
|ЛЧ
|плей-офф (кв)
|ДИНАМО – АЯКС
|0:0
|1:3
|2019-2020
|ЛЄ
|3 кв раунд
|МАРІУПОЛЬ – АЗ
|0:0
|0:4
|2020-2021
|ЛЧ
|3 кв раунд
|ДИНАМО – АЗ
|2:0
|-
|2022-2023
|ЛК
|група
|ДНІПРО-1 – АЗ
|0:1
|1:2
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Всього у 43 матчах статистика для України від'ємна. Наші команди були сильнішими 14 разів, тоді як нідерландські – 18. Ще 11 матчів завершились внічию. Українські клуби забили 47 голів і пропустили на десять більше – 57.
При цьому конкретно з Феєнордом наші команди грали вдало – 5 перемог, 3 нічиї та 2 поразки. А ось Шахтар вдало грав лише з роттердамцями (дві перемоги), тоді як Роді та АЗ "гірники" лише програвали.