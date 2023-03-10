Гольові сідниці Ракіцького та нічия Шахтаря у Варшаві: хто став найкращим гравцем у матчі ЛЄ

Донецький Шахтар у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи зіграв нічию проти Феєнорда 1:1. Статистичний портал WhoScored оцінив гру футболістів у поєдинку, який відбувся 9 березня.

Команди приберегли голи на другий тайм. Спершу Ярослав Ракіцький неймовірним чином склався після подачі з флангу та сідницями чи то попереком загнав м'яч у сітку. Однак переможний рахунок "гірники" не втримали. Все через 9 хвилин Феєнорд зрівняв цифри на табло 1:1, пише 24 канал.

Детальніше про гру Магічні сідниці Ракіцького: Шахтар ледь не переграв Феєнорд у Лізі Європи – відеоогляд матчу

Після дивного голу

Ні Шахтарю, ні Феєнорду більше не вдалось забити. У підсумку – 1:1 у першому поєдинку. Доля путівки у чвертьфінал Ліги Європи визначиться 16 березня у Роттердамі.

Статистичний портал WhoScored роздав оцінки футболістами за гру. Найкращим гравцем матчу став захисник та автор дотепного голу Шахтаря у цій зустрічі Ракіцький – 7.4 бала.

А от найгіршим польовим гравцем "гірників", який розпочав матч зі старту став Лассіна Траоре – 6.2. Нижчі оцінки за нього отримали лише гравці, які з'явились на полі із заміни.

У складі суперника найкращим став Уссама Ідріссі – 7.3 бала. Лівий вінгер виступає за Феєнорд на правах оренди. Так його контракт належить іспанській Севільї.



Шахтар – Феєнорд: оцінки гравців / Скриншот із WhoScored