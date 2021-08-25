У першому матчі на виїзді Шахтар переміг з мінімальним рахунком 1:0. Тож у матчі в Харкові команду влаштує як перемога, так і нічия. Але вже до перерви "гірники" пропустили двічі.

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Спочатку на 18-й хвилині Бен Єддер вдало зіграв на добиванні – Пятов впорався з ударом Фолланда, але ніхто із захисників не завадив супернику бути першим на добиванні та в дотик відправити м'яч у ворота.

Відео першого голу у ворота Шахтаря

А на 39-й хвилині форвард оформив дубль. Цього разу теж була помилка захисників, і нападник після прострілу вибіг з-за спини гравців Шахтаря та відправив м'яч у ворота.

Відео другого голу у ворота Шахтаря

Вже наприкінці першого тайму Бен Єддер міг оформити і хет-трик, але не вдалося перекинути Пятова – м'яч пролетів повз ворота.

Варто додати, що в цьому сезоні в УЄФА скасували правило виїзного голу. Тож якщо Шахтар заб'є, і основний час закінчиться з рахунком 1:2, то на команди очікуватиме додатковий час.