Хачеріді покинув брестське Динамо в січні 2021 року. Загалом в команді він пробув один сезон, зігравши лише у 21 матчі.

Покинув команду Хачеріді достроково. За даними юридичної компанії Iskor, яка і представляла інтереси Хачеріді, все через порушення клубом контрактних зобов'язань. Вже після цього Хачеріді і звернувся до суду щодо виплати компенсації.

Читайте також У мене з'явилось друге дихання, – Пятов про шанс зіграти за Шахтар після травми Трубіна

Суд став на сторону Хачеріді та задовільнив його позов. Відтак білоруський клуб змушений заплатити Хачеріді компенсацію. Про яку саме суму йде мова – невідомо. Видання Zerkalo.io пише, що мова йде про мільйон доларів.

Варто відзначити, що в Хачеріді були проблеми в клубі через зміну власника. Він прийшов в команду, коли нею володів бізнесмен Олександр Зайцев. Та згодом він передав управління командою міській владі Бреста. Клуб, фактично, змінив юридичну особу. Нові власники наполягали, що всі питання за контрактом Хачеріді повинен вирішувати саме з бізнесменом, який запросив його в клуб. Водночас представники футболіста вважали, що розраховуватися за старими зобов'язаннями має нова юридична особа, оскільки вона стала спортивним правонаступником, яка успадкувала як турнірні досягнення, так і фінансові зобов'язання колишнього суб'єкта.

В результаті палата з вирішення спорів ФІФА стала на бік українця, зобов'язавши компенсувати збитки нових власників клубу.

Відзначимо, що у білоруського клубу, ймовірно, залишається можливість подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні.

Повний текст заяви юридичної компанії Iskor щодо судового процесу

Палата по вирішенню суперечок ФІФА задовольнила позов Євгена Хачеріді до ФК Динамо Брест. На початку 2021 року відомий український захисник Євген Хачеріді в односторонньому порядку розірвав контракт з ФК Динамо Брест через порушення клубом контрактних зобов'язань. Далі з боку футболіста пішов позов про виплату компенсації, який, незабаром, був задоволений ФІФА. Державний футбольний клуб Динамо Брест тепер повинен компенсувати Євгену збиток, пов'язаний з невиконанням контрактних умов. Фахівці адвокатського бюро Iskor представляли інтереси Євгена Хачеріді протягом всього процесу.