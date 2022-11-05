Трансфер Мудрика може принести більше: скільки заробив Шахтар за виступ в Лізі чемпіонів

Донецький Шахтар закінчив виступ в Лізі чемпіонів. А після групового етапу турнірі стало відомо, скільки заробили "гірники" за шість матчів.

Призові за участь в Лізі чемпіонів складаються з декількох частин. Тож ще до першого матчу було відомо про частину суми, яку отримає Шахтар. Це було 36,1 мільйона євро.

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В сезоні 2022/2023 кожна команда за потрапляння до групи Ліги чемпіонів отримала по 15,64 мільйона євро. Це незалежно від результатів матчів та всього іншого – лише за вихід до групової стадії турніру.

Ще одне частина призовних – це за рейтинг команди за 10 років виступів в єврокубках. Всі 32 команди Лізі чемпіонів стоять відповідно до свого рейтингу. Команда на останньому місці отримує одну "частку" або "ставку" – 1,137 мільйона євро. Команда на 31 місці – дві "частки". І так до першого місця, на якому команда отримає 32 такі "частки". В цьому сезоні майже 36,4 мільйона євро заробив таким чином іспанський Реал.

Шахтар в цьому рейтингу перебував на 14 місці, відтак отримав 20,466 мільйона євро.

Решта сум в призових – це від успішності виступів команди та зацікавленості в її матчах. Так, за кожну нічию команда отримує 930 тисяч євро. А за перемогу – 2,8 мільйона євро. Тож коли Данило Сікан не забив у порожні ворота в матчі з Селтіком, то цей промах можна оцінити в 1,87 мільйона євро.

Шахтар тричі зіграв внічию в групі та один раз переміг. Тож за свої виступи додатково отримав 5,59 мільйона євро.

Ще одна важлива складова доходів – це телевізійні права. Але це відчутно в тих країнах, де за футбол звикли платити. SwissRamble вказує на те, що медіаринок України виявився найменшим. І Шахтар за свої матчі отримає лише 500 тисяч євро. Для прикладу, ПСЖ отримає 32,8 мільйона євро за телеправа.

Відтак в сумі Шахтар отримав майже 42,2 мільйона євро за підсумками виступів в Лізі чемпіонів. Ця сума менша, аніж керівництво клубу хоче отримати за свого півзахисника Михайла Мудрика.

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Якби команда вийшла в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, то додатково отримала б ще 9,6 мільйона євро.