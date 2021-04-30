Невмотивований Шахтар: прогноз на матч проти непоступливого Дніпра-1

Донецький Шахтар 1 травня прийматиме Дніпро-1 у рамках 24 туру УПЛ. Букмекери оцінили шанси команди на перемогу у цій зустрічі.

Втрачені шанси "гірників" на чемпіонство

Шахтар зіграє проти Дніпра-1 без жодної мотивації. В останніх матчах "гірники" показують не найкращий рівень футболу, а золоті нагороди УПЛ вже знайшли своїх володарів. Ними стали футболісти Динамо, які у 23 турі розгромили Інгулець та достроково оформили чемпіонство.

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Шахтарю залишається зіграти три поєдинки до завершення сезону та не дозволити Зорі здобути "срібло" чемпіонату. Між донеччанами та командою Віктора Скрипника, яка йде третьою, лише 4 очки різниці. У минулому турі підопічні Луїша Каштру неочікувано поступились Олександрії (2:0).

Дніпро-1 із 29 пунктами розташовується на 9 позиції. Завдяки перемозі команда Ігоря Йовічевіча може вистрибнути на 8 місце, випередивши все ту ж Олександрію Володимира Шарана.

Команда з Дніпра у минулому турі чемпіонату переграла Минай (3:0). Фактично гра була в одні ворота.

Клуби чотири рази зустрічались на футбольному полі. Тотальною перевагою в історії протистоянь володіють "гірники" – 4 звитяги. Жодного разу дніпровський клуб не святкував успіх. Також матчі не завершувались нічиєю.

Прогноз від Favbet

Матч 24 туру Шахтар – Дніпро-1 відбудеться 1 травня о 17:00.

Букмекери віддають колосальну перевагу господарям матчу – 1,42. У звитягу команди Йовічевіча вірять значно менше – 7,30. Враховуючи останні матчі Шахтаря, то не виключено, що у цій зустрічі може бути нічия. На неї стоїть коефіцієнт 4,70.

Швидше за все, що "гірники" здобудуть свою 5-ту перемогу над Дніпром-1. Результат матчу 2:0 оцінений у 6,50. На бодай мінімальну дебютну звитягу дніпрян (0:1) – 18,50.

Першими нулі на табло розмочать донеччани – 1,36. А на те, що першими сенсаційно рахунок відкриють гості – 3,50.

Хто може забити у матчі? Експерти віддають найбільше шансів на гол Манору Соломону та Дентінью – 2 та 2,30 відповідно.

У складі Дніпра-1 найкращі коефіцієнти на результативні постріли віддають Маріо Чуже, який феноменально увірвався в УПЛ – 2,55. Також не слід списувати з авторів голів одного з найкращих бомбардирів клубу з Дніпра Артема Довбика – 2,55.