Шахтар зіграє з найтитулованішим клубом Нідерландів: перші суперники "гірників" на зборах

Визначились перші суперники донецького Шахтаря на літніх зборах. "Гірники" взяли нідерландський вектор.

16 липня Шахтар зіграє проти друголігового клубу з Нідерландів Дордрехт. Майбутній суперник "гірників" відзначився скромними здобутками у сезоні-2022/2023. Клуб посів лише 18-те місце серед 20 команд, набравши лише 35 балів у 38 турах.

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Перші спаринг-партнери "гірників"

Ще один спаринг проти нідерландського суперника донеччани проведуть 18 липня. Тут на чемпіона України-2022/2023 чекає іменитий Аякс. "Гноми" замкнули трійку лідерів Ередивізі. Аякс поступився лише чемпіону Нідерландів Феєнорду та другому ПСВ.

Поєдинок Аякс – Шахтар може відбутись на полі одного з аматорських клубів Нідерландів. Наразі між сторонами тривають перемовини.

Цікаво, що наразі невідомо, хто готуватиме Шахтар до нового сезону. ЗМІ повідомляли, що "гірники" попрощаються із Ігорем Йовічевічем. Його місце на тренерській лаві може посісти нинішній наставник луганської Зорі Патрік ван Леувен, який привів луганчан до бронзових нагород УПЛ-2022/2023.

Також називали інші кандидатури, які виглядають не так реалістично. Цікаво, що тренер Зорі за національність нідерландець. Можливо, спаринги із клубами цієї країни це натяк на можливий прихід спеціаліста?

Нагадаємо, що визначився й перший суперник на зборах київського Динамо. "Біло-сині" зіграють проти бухарестського Динамо, який раніше очолював Мірча Луческу.