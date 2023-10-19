Час змін: Шахтар і Динамо конкурують за іноземного тренера, який виграв європейський чемпіонат

Марек Папшун стан центром уваги український грандів. Наставник добився неабияких висот у Європі.

Динамо та Шахтар поборються за Марека Папшуна. Обидва клуби готують зміни на своєму тренерському містку.

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Час повертатись на вершину

Як донецький, так і київський колективи перебувають у своїх не найкращих формах, що зумовлено також і наставниками, котрі керують командами. Мірча Луческу, скоріше за все, допрацьовує свій останній сезон на чолі "бобрів", до того ж, за крайні компанії не давши гідного результату (провали на міжнародній арені, а також у національній першості).

"Гірники" ж взагалі звільнили Патріка ван Лаувена, який тільки літом очолив клуб, проте з командою невпевнено виглядає як в УПЛ, та і в ЛЧ. Йому тимчасово на заміну прийшов Даріо Срна, який може стати і головним тренером, та от "кроти" все ж шукають якісного іноземного тренера, що, зважаючи на сьогодення України, складно реалізувати.

Та от українські гранди знайшли, на їхню думку, потрібного кандидата, котрий зможе виправити ситуацію. Ним став польський фахівець Марек Папшун. Варто відзначити, що наставник позитивно сприймає інформацію про інтерес зі сторони українських клубів, та й сам готовий піти на таку ініціативу. Наразі поляк перебуває без місця працевлаштування після свого відходу з Ракува, у складі якого виступає Владислав Кочергін.

Досягнення Марека у Ракуві