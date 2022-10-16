Шахтар переміг Динамо у матчі з чотирма голами, вилученням та незабитим пенальті – відео

Донецький Шахтар без особливих проблем переміг Динамо в матчі чемпіонату України. "Гірники" забили тричі, пропустивши один гол.

Шахтар – Динамо 3:1

Голи: Зубков, 29, Мудрик, 48, Сікан, 74 – Ванат, 46

Нереалізований пенальті: Траоре, 45 (Шахтар)

Вилучення: Забарний, 69 (Динамо)

Матч Шахтаря та Динамо привертав особливу увагу. Хоча в цьому сезоні після шести турів жодна з цих команд не лідирує в турнірній таблиці.

Матч провели у Львові. І без глядачів. Розпочалося все з того, що Катерина Поліщук, відома як "Пташка" з "Азовсталі", виконала гімн України. А перший символічний удар в матчі виконав ще один оборонець Азовсталі Михайло Діанов.

Як це було Звільнена з полону "Пташка" виконала гімн перед матчем Шахтар – Динамо

Команди доволі пасивно розпочали матч. І за перші 15 хвилин в матчі було більше жовтих карток, аніж ударів по воротах. Ще на старті зустрічі пробивав Ванат.

Лише всередині першого тайму Шахтар створив момент, коли можна було забити. Але Зубков вирішив не віддавати пас на Мудрика, а сам пробив повз ворота.

Та за три хвилини він таки забив. Після подачі з кутового Траоре скинув м'яч на дальню штангу, де Зубков відправив м'яч у ворота суперника.

А вже наприкінці першого тайму рахунок міг бути і 2:0. Шахтар заробив пенальті (Тимчик збив Мудрика у штрафному майданчику). Пробивати пішов Траоре. Але Нещерет відбив його удар.

Гольовий початок

А от на початку другого тайму команди обмінялися забитими голами з різницею у хвилину. Спочатку Динамо зрівняло рахунок – Ванат забив ударом головою після навісу зі стандарту.

А за хвилину Мудрик наважився на удар з-за меж штрафного майданчика. Удар був низом у кут воріт, і м'яч влетів під штангу. Нещерет навіть не зреагував на цей удар.

Провал Динамо

Знову поступаючись в рахунку, Динамо не зуміло знайти в собі сили на цей матч. І знову всі проблеми гравці Динамо створили самі для себе. Почалося з того, що Забарний помилився в захисті та сфолив проти Сікана. За що й отримав червону картку.

Після цього одна з атак "гірників" призвело до третього голу у ворота суперника. Команда скористалася швидкістю Мудрика. А вже той віддав пас на Сікана, який забивав у порожні ворота.

Шахтар виграв та закріпився на другому місці в турнірній таблиці. Лідирує і далі Дніпро-1, яке перед тим обіграло Рух.

Динамо ж перебуває у другій половині турнірної таблиці.

Відеоогляд матчу Шахтар – Динамо