У суботу, 11 травня, у Львові пройде центральний матч 28 туру чемпіонату України 2023-2024. У Класичному дербі зійдуться головні претенденти на чемпіонство в УПЛ – Шахтар проти Динамо, пише 24 Канал.

До теми Анонс матчу Шахтар – Динамо: чого чекати від гарячої битви за чемпіонство УПЛ

Де дивитись матч

Гра між грандами українського футболу буде доступна в прямій трансляції на території України. Матч Шахтар – Динамо онлайн покаже телеканал UPL.TV.

Він доступний у більшості українських телепровайдерів, а також на ОТТ-платформах. Початок матчу – о 18:00 за київським часом. Перед та після зустрічі на "Арені Львів" ютуб-канал UPL.TV проведе аналітичну студію про Класичне.

Турнірне становище

Варто відзначити, що результат дербі матиме важливий вплив на чемпіонську гонку в УПЛ. За три тури до фінішу сезону Шахтар випереджає Динамо на чотири бали.

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Перемога "гірників" дозволить їм де-юре оформити 15-те чемпіонство в історії. Нічия також гратиме на користь донеччан, які збережуть гандикап у чотири бали та матимуть перевагу в очних зустрічах.

А ось успіх Динамо до максимуму загострить чемпіонську гонку. Відставання "біло-синіх" скоротиться до одного балу, а у фінальних турах на обидві команди чекають непрості випробування.

Календар та кадрова ситуація

Шахтар гратиме на виїзді проти Дніпра-1 та Полісся, тоді як Динамо прийматиме Кривбас та поїде в гості до Руха. Кожен із чотирьох опонентів наших грандів має турнірні завдання та веде боротьбу за путівки в єврокубки.

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Що стосується кадрових проблем, то кожна із команд матиме по одній суттєвій втраті. У киян дискваліфікацію отримав правий захисник Олександр Тимчик, який заробив червону картку в минулому турі. Його замінити має Олександр Караваєв.

У свою чергу донеччани втратили через травму Артема Бондаренка, який може вже не зіграти у цьому сезоні. Українця має замінити Марлон Гомес, який нещодавно забив тричі Чорноморцю.