В субботу, 11 мая, во Львове пройдет центральный матч 28 тура чемпионата Украины 2023-2024. В Классическом дерби сойдутся главные претенденты на чемпионство в УПЛ – Шахтер против Динамо, пишет 24 Канал.

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Где смотреть матч

Игра между грандами украинского футбола будет доступна в прямой трансляции на территории Украины. Матч Шахтер – Динамо онлайн покажет телеканал UPL.TV.

Он доступен у большинства украинских телепровайдеров, а также на ОТТ-платформах. Начало матча – в 18:00 по киевскому времени. Перед и после встречи на "Арене Львов" ютуб-канал UPL.TV проведет аналитическую студию о Классическом.

Турнирное положение

Стоит отметить, что результат дерби будет иметь важное влияние на чемпионскую гонку в УПЛ. За три тура до финиша сезона Шахтер опережает Динамо на четыре балла.

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Победа "горняков" позволит им де-юре оформить 15-е чемпионство в истории. Ничья также будет играть в пользу дончан, которые сохранят гандикап в четыре балла и будут иметь преимущество в очных встречах.

А вот успех Динамо до максимума обострит чемпионскую гонку. Отставание "бело-синих" сократится до одного балла, а в финальных турах обе команды ждут непростые испытания.

Календарь и кадровая ситуация

Шахтер будет играть на выезде против Днепра-1 и Полесья, тогда как Динамо будет принимать Кривбасс и поедет в гости к Руху. Каждый из четырех оппонентов наших грандов имеет турнирные задачи и ведет борьбу за путевки в еврокубки.

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Что касается кадровых проблем, то каждая из команд будет иметь по одной существенной потере. У киевлян дисквалификацию получил правый защитник Александр Тымчик, который заработал красную карточку в прошлом туре. Его заменить должен Александр Караваев.

В свою очередь дончане потеряли из-за травмы Артема Бондаренко, который может уже не сыграть в этом сезоне. Украинца должен заменить Марлон Гомес, который недавно забил трижды Черноморцу.