Бій за чемпіонство: анонс матчу Шахтар – Динамо

У суботу, 17 квітня, Шахтар зіграє проти Динамо матч чемпіонату України. Все, що варто знати про цей матч – в анонсі Спорт 24.

Шахтар – Динамо: головне

Що: матч 22 туру УПЛ

Де: Київ, НСК "Олімпійський"

Коли: субота, 17 квітня, 19:30

Трансляція: канал "Футбол 1", Oll.tv, sweet.tv, текстова трансляція на Спорт 24

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Перед грою

Яка б не була ситуація в турнірній таблиці, матч між Шахтарем та Динамо привертає додаткову увагу. Як і будь-які інші класичні дербі в іноземних чемпіонатах. А коли боротьба за чемпіонство ще триває – то й поготів.

До цього матчу Динамо підходить у статусі лідера УПЛ. За 21 тур кияни набрали 52 очки. І програли лише один раз – Шахтарю в першому колі. При цьому тоді "гірники" оформили розгромну перемогу 3:0. Перший гол тоді забив Мораес, до якого у фанів Динамо особливе ставлення. А у кінці першого тайму Динамо залишилося в меншості після вилучення Сидорчука. Він доволі грубо зіграв проти Корнієнка (захисник вибув з гри до кінця року).

Та скористатися перемогою над суперником Шахтарю не вдалося. І зараз команда відстає на сім очок. Далося взнаки одразу шість нічиїх та дві поразки в чемпіонаті. І якщо поразка в матчі із Зорею ще може мати логічне пояснення, то три пропущені голи від аутсайдера Львова – навряд.

От і виходить, що навіть перемога в цьому матчі не гарантує Шахтарю чемпіонства. Бо тоді відставання складатиме чотири очки. І їх треба буде відіграти за чотири тури. Динамо за цей час зіграє з Інгульцем, Ворсклою, Маріуполем та Колосом. Правда в киян ще перед тим матч півфіналу Кубка України проти Агробізнесу. І у випадку вдалого результату – фінал.

Шахтар де до кінця сезону має матчі проти Олександрії, Дніпро-1, Минаю та Інгульця.

Втрати

Динамо в цьому матчі не зможе розраховувати на гравця, який по праву вважається лідером команди в центрі поля. Мова про Сидорчука, який дискваліфікований. Також не зрозуміла ситуація із Циганковим. Він вже займається у загальній групі, однак чи готовий зіграти повний матч – поки невідомо. Як і те, чи зіграє Забарний. У матчі проти Дніпро-1 він отримав травму носа, через що йому знадобилося хірургічне втручання Зараз він займається в захисній масці. Щодо Вербіча, то він давно перебуває поза грою.

У Шахтаря теж є втрати. Але вони теж "давні", і в команді вже знайшли заміни (хоч і не цілком рівноцінні). До кінця сезону точно не зіграють Коноплянка та Ісмаілі. А також Тайсон, який офіційно покинув "гірників" вільним агентом. Але він і до цього перебував поза заявкою команди (був переведений в дубль). Тому його відхід може і позитивно відзначитися, адже в команді більше не буде бунтівника.

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Прогноз

Шахтар має більше шансів на перемогу в цьому матчі. Такої думки дотримуються експерти з Favbet, які на перемогу "помаранчево-чорних" виставили коефіцієнт 2,22. На перемогу Динамо – 3,3. Нічия у матчі – 3,55.

За попередні чотири матчі між собою обидві команди кожен раз забивали три та більше голів (3:1, 2:3, 1:3, 0:3). Та й в чемпіонаті давно вже не покидали поле без забитих голів. Але букмекери не надто схильні до думки, що в цьому матчі гравці порадують нас чималою кількістю голів. На ТБ 2,5 виставили коефіцієнт 2,09. Натомість на ТМ 2,5 – 1,75.