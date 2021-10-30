Шахтар без проблем розгромив Десну в домашньому матчі: відео

Донецький Шахтар впевнено обіграв чернігівську Десну в матчі УПЛ. Гості за всю гру мали лише дві можливості забити, у той час як у їх ворота влетіло одразу чотири голи.

Шахтар – Десна 4:1

Голи: Соломон, 9, Судаков, 27, Тете, 62, Фернанду, 63 – Безбородько, 23

Шахтар в цьому матчі вдався до значної ротації складу. Адже вже 3 листопада на "гірників" очікує матч проти Реала в Мадриді.

Та це не завадило господарям поля з перших хвилин створювати моменти біля воріт Литовки. Перший раз "сіверян" врятувала штанга після прострілу з флангу та удару Судакова. Та за декілька хвилин під час аналогічної атаки Соломон таки відправив м'яч у ворота.

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Та в середині першого тайму рахунок став рівним. Юрченку вдалося перехопити м'яч перед своїм штрафний майданчиком, після чого потужно вибити його вперед. Якраз туди, де перебував Безбородько. Форвард стартував з центрального кола (ще на своїй половині поля) в оточенні двох суперників – Бондаря та Марлона. Але зумів їх випередити, а у штрафному майданчику завдати прицільного удару по воротах Трубіна. І зрівняти рахунок.

Та нічийний рахунок був не довго – вже за декілька хвилин Судаков, зігравши "в стіночку" з партнером, потужно пробив у дальній кут воріт, знову вивівши Шахтар вперед.

У другому таймі Десна намагалася вирівняти гру, але нічого не вдалося. натомість з різницею у хвилину у ворота Литовки влетіло ще два м'ячі. Спочатку забив Тете, а після нього Фернанду.

Єдиний прицільний удар, який завдала Десна в другому таймі – це Цимбалюк пробив головою після подачі з кутового. Трубін помилився на виході, але голкіпера підстрахував Маркос Антоніо, який вибив м'яч з лінії воріт.

Шахтар перемагає та продовжує гонитву за Динамо в турнірній таблиці. Десна натомість не може виграти п'яти матч поспіль в УПЛ.

Відеоогляд матчу Шахтар – Десна