Десна забила гол у ворота Шахтаря на 23-й хвилині. До цього рахунок був 1:0 на користь "гірників".

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Десні ж вдалося забити першим ударом по воротах суперника. Юрченко зумів перехопити м'яч біля власних воріт та віддати потужний пас вперед на хід Безбородьку. нападник в цей час перебував у центральному колі на своїй половині поля. Поруч з ним були два захисники – Марлон та Бондар. Але вони програли в швидкості форварду.

Вбігши у штрафний майданчик з двома суперниками "на спині", Безбородько пробив низом у кут воріт повз Трубіна.

Відео голу Безбородька