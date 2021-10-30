Шахтер – Десна 4:1

Голы: Соломон, 9, Судаков, 27, Тете, 62, Фернанду, 63 – Безбородько, 23

Шахтер в этом матче прибег к значительной ротации состава. Ведь уже 3 ноября "горняков" ожидает матч против Реала в Мадриде.

Но это не помешало хозяевам поля с первых минут создавать моменты возле ворот Литовки. Первый раз "северян" спасла штанга после прострела с фланга и удара Судакова. Но через несколько минут во время аналогичной атаки Соломон таки отправил мяч в ворота.

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Но в середине первого тайма счет стал равным. Юрченко удалось перехватить мяч перед своей штрафной, после чего мощно выбить его вперед. Как раз туда, где находился Безбородько. Форвард стартовал с центрального круга (еще на своей половине поля) в окружении двух соперников – Бондаря и Марлона. Но сумел их опередить, а в штрафной нанести прицельный удар по воротам Трубина. И сравнять счет.

Но ничейный счет был недолго – уже через несколько минут Судаков, сыграв "в стеночку" с партнером, мощно пробил в дальний угол ворот, снова выведя Шахтер вперед.

Во втором тайме Десна пыталась выровнять игру, но ничего не удалось. с разницей в минуту в ворота Литовки влетело еще два мяча. Сначала забил Тете, а после него Фернанду.

Единственный прицельный удар, который нанесла Десна во втором тайме – Цымбалюк пробил головой после подачи с углового. Трубин ошибся на выходе, но голкипера подстраховал Маркос Антонио, выбивший мяч с линии ворот.

Шахтер побеждает и продолжает погоню за Динамо в турнирной таблице. Десна не может выиграть пятый матч подряд в УПЛ.

Видеообзор матча Шахтер – Десна