Повний розгром: Шахтар забив 13 голів у ворота Чорноморця – відео

У п'ятницю, 3 вересня, відбувся поєдинок першості УПЛ серед жіночих команд, в якому донецький Шахтар приймав одеський Чорноморець.

Шахтар – Чорноморець 13:0

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Боротьби не вийшло – футболістки Шахтаря розгромили суперниць із загальним рахунком 13:0. У першому таймі донецька команда забила у ворота суперниць 7 м'ячів, а у другому додала ще 6 голів.

У дебютному офіційному домашньому матчі донецької команди забивали Поліна Янчук (5), Вікторія Головач (2), Світлана Когут (2), Вероніка Кожухар, Марія Ковб, Олена Манзюк і Діана Кравчук (по 1).

Цікаво, що рахунок у матчі міг би бути ще більшим, але на 8-й хвилині зустрічі Вегерич не змогла реалізувати пенальті, влучивши у стійку.

Шахтар – Чорноморець: відеоогляд матчу