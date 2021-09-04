Шахтер – Черноморец 13:0

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Борьбы не получилось – футболистки Шахтера разгромили соперниц с общим счетом 13:0. В первом тайме донецкая команда забила в ворота соперниц 7 мячей, а во втором добавила еще 6 голов.

В дебютном официальном домашнем матче донецкой команды забивали Полина Янчук (5), Виктория Головач (2), Светлана Когут (2), Вероника Кожухарь Мария Ковб, Елена Манзюк и Диана Кравчук (по 1).

Интересно, что счет в матче мог бы быть еще большим, но на 8-й минуте встречи Вегерич не смогла реализовать пенальти, попав в штангу.

Шахтер – Черноморец: видеообзор матча