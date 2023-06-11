Дружньо "подякуйте" МанСіті: відомо в якому кошику буде Шахтар під час жеребкування ЛЧ

Донецький колектив дізнався свою долю в наступному розіграші Ліги чемпіонів. "Гірники" "втратили" нагоду опинитися на вищих позиціях.

Шахтар потрапить у третій кошик під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Все через поразку італійців у фіналі, пише 24 Канал.

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Не пощастило

Манчестер Сіті здолав міланський Інтер (1:0) у вирішальному матчі найпрестижнішого клубного турніру. Таким чином англійський колектив підняв перший трофей Ліги чемпіонів та підпсував українському клубу вигідні позиції на турнірі. Діло в тому, що в перемога у фіналі ЛЧ дає нагоду потрапити тріумфатору у перший кошик під час жеребкування, а МанСіті і так уже опиниться у провідному кошелі, як чемпіон Англії. Якби ж Інтер виграв вирішальний матч, то міланський клуб би створив вакантне місце у другому кошику, яке повинен би був зайняти донецький колектив, оскільки є найбільше рейтинговим клубом серед претендентів з третього кошеля.

Таким чином у перший кошик потрапили такі клуби, як Манчестер Сіті, Барселона, Наполі, Баварія, ПСЖ, Бенфіка, Феєнорд та переможець Ліги Європи Севілья.

Другий кошіль ж поки що формують такі колективи, як Реал, Манчестер Юнайтед, Боруссія Дортмунд, Атлетіко Мадрид, РБ Лейпциг, Порту, Арсенал та Інтер.

Шахтар ж складе комманію у третьому кошелю з такими колективами, як РБ Зальцбург, Мілан, Лаціо, Црвена Звезда, Порту, та, можливо, Реал Сосьєдад та Селтік (можуть потрапити у четвертий кошіль, поки що формують тільки Уніон Берлін та Ланс.

Втішитись бодай потраплянням на турнір

Щодо Дніпра-1, то "спортклубівці" стартуватимуть з другого етапу кваліфікації до Ліги чемпіонів (попереду ще третій етап та плей-офф, а вже тоді, можливо, група). Серед потенційних суперників дніпровського колективу, якого команда дізнається 21-го червня, у другому відбірковому етапі – Сервет зі Швейцарії та Панатінаікос з Греції. Якщо Дніпру-1 все ж вдасться подолати усі "перешкоди", то колектив потрапить у четвертий кошик під час жеребкування групового етапу ЛЧ.