Донецький Шахтар буде сіяним в обох раундах кваліфікації Ліги чемпіонів. Все завдяки розгромній перемозі Порту, яку він здобув 15 травня над Ріу Аве у чемпіонаті Португалії.

Допомога від португальського гранда

Перемога Порту принесла клубу путівку у груповий етап Ліги чемпіонів у наступному сезоні. Шахтар міг опинитися поза посівом, якби у кваліфікацію Ліги чемпіонів пробились Порту та ПСЖ, а Манчестер Юнайтед не виграв би поточну Лігу Європи.

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Тепер після успіху Порту "гірники" можуть не переживати. У кваліфікації від Португалії зіграє інший клуб – Бенфіка. Але вона ніяк впливатиме на позицію Шахтаря при посіві. Український клуб буде вище за рейтингом за будь-якого суперника.

Порту за один тур до завершення сезону йде на 2 місці у таблиці. За 33 поєдинки португальський клуб заробив 77 очок. Команда поступається лідеру чемпіонаті Спортингу 5 пунктами.

Спортинг вперше за 19 років оформив чемпіонство у Португалії.

Серед потенційних суперників донеччан наразі відомі лише два імена – турецький Галатасарай та шотландський Селтік, якому належить контракт українця Мар'яна Шведа. Кваліфікації Ліги чемпіонів стартує у серпні 2021 року. Поразка на будь-якому з раундів відправить Шахтар у груповий раунд Ліги Європи.

Драгао" у Порту поборються за трофей Манчестер Сіті Олександра Зінченка та Челсі.