Два голи Коноплянки принесли перемогу Шахтарю у матчі з Борац Баня-Лука

Джерело:24 канал
Донецький Шахтар продовжує підготовку до відновлення сезону-2020/2021. У п'ятницю, 5 лютого, "гірники" провели контрольний матч у Туреччині з клубом Борац Баня-Лука.
Голи: Коноплянка, 39, 41
Дивіться також Динамо через безглузду помилку втратило перемогу в матчі з ЦСКА 1948 Софія: відео
Шахтар здобув перемогу завдяки двом голам Євгена Коноплянки. На 39-й хвилині Євген відзначився вперше.
Тарас Степаненко пройшов по центру і віддав на Коноплянку, який "прибирав" захисника і точно пробив. Через дві хвилини гравець збірної України оформив дубль.
Фернандо втік від опонента, влучив у воротаря, але м'яч від захисника зрикошетив до Коноплянки і той переправив його у ворота – 2:0.
Для Шахтаря цей матч був уже 7-м у рамках зборів у Туреччині.