Два голи Коноплянки принесли перемогу Шахтарю у матчі з Борац Баня-Лука

Донецький Шахтар продовжує підготовку до відновлення сезону-2020/2021. У п'ятницю, 5 лютого, "гірники" провели контрольний матч у Туреччині з клубом Борац Баня-Лука.

Шахтар – Борац Баня-Лука 2:0

Голи: Коноплянка, 39, 41

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Шахтар здобув перемогу завдяки двом голам Євгена Коноплянки. На 39-й хвилині Євген відзначився вперше.

Тарас Степаненко пройшов по центру і віддав на Коноплянку, який "прибирав" захисника і точно пробив. Через дві хвилини гравець збірної України оформив дубль.

Фернандо втік від опонента, влучив у воротаря, але м'яч від захисника зрикошетив до Коноплянки і той переправив його у ворота – 2:0.

Для Шахтаря цей матч був уже 7-м у рамках зборів у Туреччині.

Результати матчів Шахтаря

Шахтар – Лех 1:1

Шахтар – Лудогорець 2:2

Шахтар – Сілекс 4:1

Шахтар – Црвена Звезда 0:0

Шахтар – Маріуполь 2:2

Шахтар – Слован 0:1

Шахтар – Борац 2:0

Перший офіційний матч у 2021 році Шахтар проведе 13 лютого проти Колоса у чемпіонаті України. 18 лютого "гірники" зіграють з Маккабі Тель-Авів в 1/16 фіналу Ліги Європи.