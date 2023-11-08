"Одна з найгірших ігор відтоді, як я приїхав сюди": тренер Барселони визнав перемогу Шахтаря

Четвертий етап групового раунду Ліги чемпіонів-2023/2024 приніс одну з головних сенсацій. Шахтар лише втретє у своїй історії переміг Барселону.

Єдиний та переможний гол у зустрічі забив Данило Сікан. До фінального свистка обидва колективи мали свої моменти, але не змогли їх реалізувати. Шахтар мінімально у Гамбурзі переміг Барселону 1:0.

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Хаві: Ми заслужили на поразку

Після поєдинку головний тренер Барселони Хаві прокоментував поразку своєї команди від "гірників". Клубна легенда запевнив, що у матчі проти українського клубу його підопічні провели одну із найгірших ігор під його керівництвом.

Хаві очолив Барселону у листопаді 2021-го року. Його контракт розрахований до кінця червня 2025-го.

Також Хаві додав, що його команда переживає не найкращий період у цьому сезоні-2023/2024. І це потрібно визнати.

Наставник Барселони запевнив, що потрапляння у плей-офф Ліги чемпіонів залежить лише від його команди. У наступній зустрічі іспанці прийматимуть Порту, яке йде другим у групі "Н". Після поразки від Шахтаря Хаві зізнався, що його команда переживає психологічні проблеми, але навіть у такій складній ситуації повинні пробитись у наступний етап ЛЧ.

"Ми загалом виступаємо неправильно, у нас проблеми в атаці та обороні. Моє завдання – повернути гравцям упевненість і динамізм. Потрібно визнати: ми перебуваємо на спаді. Зараз нам потрібно перезапуститися, наразі поки ще нічого не втрачено. Але ми не задоволені своїм рівнем гри. Потрібно, щоб наші травмовані гравці повернулися. Я думаю не про міжнародну перерву, а про те, щоб повернути наших гравців і повернути задоволення від гри. Мене більше турбує стан і почуття впевненості своїх гравців, а не міжнародна перерва", – відповів Хаві.

Сьогодні (7 листопада – 24 Канал) Шахтар добре захищався і добре діяв у перехідних фазах. Ми заслужили на поразку. Ми не мали права програвати сьогодні, але зробили це,

– додав тренер "блаугранас".

Барселона після 4-х турів із 9 очками продовжує лідирувати у групі "Н". Стільки ж набраних балів у другого Порту. Шахтар тепер із 6 пунктами залишається третім. А цей квартет замикає Антверпен, який досі не набрав жодного балу.

У Ла Лізі Барселона після 12-ти турів йде третьою, набравши 27 балів. "Блаугранас" поступаються лише лідеру турнірної таблиці Жироні та другому Реалу – на 4 та 2 очки відповідно. Вже 12 листопада Барселона гостюватиме на полі Алавеса у внутрішньому чемпіонаті.