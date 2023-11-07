Магія Сікана: Шахтар сенсаційно завдає поразки Барселоні у Лізі чемпіонів – відео голу

У четвертому турі групового раунду Ліги чемпіонів Шахтар приймав Барселону. Команди провели другу зустріч поспіль у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

Шахтар – Барселона 1:0

Гол: Сікан, 40

7 листопада відбулась друга із двох зустрічей Шахтаря та Барселони. "Гірники" підійшли до цього поєдинку із додатковою мотивацією, адже у виїзному матчі поступились "блаугранас" 2:1. Тоді єдиний гол "кротів" забив Георгій Судаков, який прогнозовано вийшов у старті донецького клубу, повідомляє 24 Канал.

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Вже із перших хвилин Барса увімкнула високий пресинг. Шахтар же ж намагався використовувати проблемні фланги захисту гостей.

Чудовий момент був у перші 15 хвилин у "гірників". Матвієнко опинився у штрафному майданчику Барселони, грамотно прикрив корпусом м'яч та потужно пробив по воротах тер Штегена. Якби не сейв німецького голкіпера, то Шахтар би вже святкував перше взяття воріт.

Гості відповіли ударом над поперечиною від Рафіньї.

Дуже педантична гра була до 40-ї хвилини, коли Шахтар повів у рахунку. Гольова атака "гірників" розпочала із контролю м'яча, який у фінальній стадії перевівся на фланг на Гочолейшвілі. Гіоргі зробив вивірену передачу у штрафний майданчик Барселони, де Сікан переграв на другому поверсі Крістенсена та відправив м'яч у сітку воріт тер Штегена – 1:0.

Відео голу Сікана

До кінця першого тайму іспанці так і не змогли створити хоча б якусь гостроту біля українських воріт. На перерву команди пішли за мінімальної переваги у рахунку Шахтаря 1:0.

Стримали атаку іспанського гранда

Другий тайм розпочався з удару Торреса. Шахтар відповів шаленим спринтом від Гочолейшвілі, удар якого парирував голкіпер гостей.

Чи не найбільша небезпека біля воріт "гірників" йшла від Рафіньї, який раз по раз пробивав по володіннях господарів.

Через декілька хвилин Сікан міг оформлювати дубль, але цього разу тер Штеген вийшов переможцем із дуелі проти форварда Шахтаря.

Вже у наступній атаці Невертон пробив над поперечиною. Не надто вдався постріл лівому вінгеру українського клубу.

Барселоні не вдалось на старті другої частини гри забити швидкий гол. Тому Хаві відреагував на це замінами. На жаль, заміни "гірників" були вимушеними. Спершу Сікан не зміг продовжити гру, а згодом "кроти" ще й втратили капітана Степаненка, якого на полі змінив Назарина.

Геніальна командна гра "гірників"

Фелікс намагався перевірити пильність голкіпера донецького клубу, але в останній момент його постріл заблокував захисник "гірників".

Чим менше залишалось часу у матчі, тим більше на ворота Шахтаря тиснула Барселона. "Блаугранас" домінували на футбольному полі.

Чудову контратаку організували господарі на 78-й хвилині. Однак команда Пушича не змогла довести її до удару, Зубков віддав у недодачу партнеру по команді.

Наприкінці поєдинку футболісти іспанського гранда сигналізували арбітру про гру рукою захисника "гірників" у поблизу воріт Шахтаря. Але суддя не повівся на апеляції каталонців.

Невертон міг подвоювати перевагу господарів, а м'яч навіть побував у володіннях Барси. Але легіонер Шахтаря заліз в офсайд, тому гол не зарахували.

Фелікс відверто "малював" пенальті у штрафному "гірників", але арбітр показав підніматись футболісту Барселони.

Відеоогляд матчу Шахтар – Барселона

Шахтар, попри шалений натиск Барселони, втримав мінімальний переможний рахунок у Гамбурзі 1:0. Це перша перемога Пушича на чолі донецького клубу у Лізі чемпіонів та друга для "кротів" у поточному груповому раунді ЛЧ. Донеччани набрали вже 6 балів. Барселона з 9 очками продовжує лідирувати у групі "Н".