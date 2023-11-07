"Знаємо силу Барселони": тренер Шахтаря поділився очікуваннями від матчу з каталонцями у ЛЧ

У вівторок, 7 листопада, донецький Шахтар зіграє матч четвертого туру групового етапу ЛЧ-2023/2024. Суперником "гірників" буде Барселона, яка лідирує у групі H, здобувши всі 3 перемоги у стартових поєдинках.

Команди зустрічалися між собою у рамках першого кола 25 жовтня. Тоді, у дебютному матчі Маріно Пушича на чолі "гірників", мінімальну перемогу здобули чинні чемпіони Іспанії з рахунком 2:1.

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Шахтар збирається грати сміливо

Після цього Шахтар здобув дві важливі перемоги на внутрішній арені. "Гірники" пробилися у півфінал Кубка України та переграли Динамо в українському "Класичному". Тому донецький колектив приїхав на матч Ліги чемпіонів у піднесеному настрої та готовий здивувати фаворита.

Головний тренер Шахтаря Марино Пушич дав свій коментар напередодні зустрічі з Барселоною. Він заявив, що його команда поважає суперника, але й у нього є слабкі сторони, тому "гірники" спробують зіграти сміливо та налаштовані продемонструвати свою найкращу гру.

Як і кожна команда, ми знаємо силу Барселони – це чудовий клуб. Як на мене, один з найкращих у Європі. Грати проти такої команди – завжди великий виклик. Ми вже зустрічалися тиждень тому, відчули їхню силу, але й слабкі сторони, тож наша справа – знайти їх знову, постаратися скористатися аналізом і поборотися, як я вже казав.



Для нас це гра, ми не повинні нічого втратити. Я просто хочу, щоб моя команда вийшла, щоб ми поборолися, попрацювали знову над нашими аспектами й основними принципами гри. Побачимо, куди нас це приведе в підсумку, але я хочу, щоб ми діяли сміливо і зробили все можливе у цій грі,

– сказав Пушич.

Нагадаємо, що матч Шахтар – Барселона відбудеться у Гамбурзі 7 листопада та розпочнеться о 19.45. На сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція.

. Після 3 турів у групі H лідером є Барселона з 9 очками, на другій сходинці розмістився Порту з 6 заліковими пунктами, третє місце у Шахтаря, який набрав 3 бали, а замикає квартет Антверпен – він програв усі 3 матчі.