Шахтар – Антверпен: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У вівторок, 28 листопада, донецький Шахтар зіграє матч проти Антверпена в Лізі чемпіонів. Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Антверпен доступна на сайті 24 Каналу.

Шахтар у матчі проти Антверпена може забезпечити собі участь в єврокубках весною 2024 року. Для цього буде достатньо не програти супернику, і тоді "гірники" гарантовано не опустяться нижче третього місця, яке дає право зіграти в плей-оф Ліги Європи. А якщо вдасться перемогти, то можна буде позмагатися і за місце в плей-оф Ліги чемпіонів.

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Тож за результатами матчу проти Антверпена (і частково від результату матчу Барселона – Порту) і буде відомо, на що може розраховувати українська команда надалі.

Важливо! Матч Шахтар – Антверпен розпочнеться о 19:45.

Це буде друга зустріч в історії між Шахтарем та Антверпеном. Перша була в другому турі Ліги чемпіонів. Тоді на виїзді "помаранчево-чорні" поступалися після першого тайму 2:0, але в другому забили тричі та перемогли. Хоча матч міг закінчитися і внічию, адже Антверпен вже у компенсований час отримав право на пенальті. Але Алдервейрелд не реалізував удар з позначки.

Нагадаємо, що матч Шахтар – Антверпен відбудеться в німецькому місті Гамбург на "Фолькспаркштадіон". Саме там "гірники" приймають своїх суперників в єврокубках в цьому сезоні.

Дивитися онлайн матч Шахтар – Антверпен в Україні можна буде на платформі Megogo та Volia TV. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Антверпен. Тут також будуть опубліковані голи матчу, а по закінченні – відеоогляд всієї гри.