Шахістка Гапріндашвілі подала позов проти Netflix через серіал "Ферзевий гамбіт"

П'ята чемпіонка світу з шахів серед жінок Нона Гапріндашвілі подала позов проти стрімінгової платформи Netflix. Все через некоректні висловлювання про неї в серіалі "Ферзевий гамбіт".

Нона Гапріндашвілі не брала участь в зйомках серіалу "Ферзевий гамбіт", в якому йде мова про талановиту шахістку Бет Хармон. Однак про неї згадується в серіалі – в останній серії. Після перемоги Хармон над російським гросмейстером Василем Борговим, коментатор в серіалі заявляє, що "єдине, що в ній незвичне – це її стать. Але і це не унікальне явище для Росії. Є Нона Гапріндашвілі, але вона чемпіонка світу серед жінок і ніколи не грала проти чоловіків".

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Претензії Гапріндашвілі

Такі висловлювання обурили Нону Гапріндашвілі. В позові до суду вона заявляє, що станом на 1968 рік, коли, ймовірно і відбувалися описані події в серіалі, вона як мінімум 59 разів зіграла проти чоловіків, десять з яких були гросмейстерами. В позові вказано, що, "Netflix нахабно та свідомо збрехав про досягнення Гапріндашвілі з дешевою та цинічною метою "підсилити драму", створивши враження, нібито вигаданий персонаж зумів зробити те, чого не зробила жодна інша жінка, включаючи Гапріндашвілі".

Також її обурило те, що в серіалі її назвали росіянкою.

"Netflix описав Гапріндашвілі як росіянку, попри те, що знав, що вона грузинка, і що грузини постраждали від російського панування, коли вони були частиною Радянського Союзу, а потім піддалися залякуванню і вторгнення з боку Росії", – йдеться в позові.

Гапріндашвілі вимагає від Netflix компенсації в розмірі 5 мільйонів доларів.