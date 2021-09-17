Нона Гаприндашвили не участвовала в съемках сериала "Ход королевы", в котором идет речь о талантливой шахматистке Бет Хармон. Однако о ней упоминают в сериале в последней серии. После победы Хармон над российским гроссмейстером Василием Борговым, комментатор в сериале заявляет, что "единственное, что в ней непривычно – это ее пол. Но и это не уникальное явление для России. Есть Нона Гаприндашвили, но она чемпионка мира среди женщин и никогда не играла против мужчин".

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Претензии Гаприндашвили

Такие высказывания возмутили Нону Гаприндашвили. В иске в суд она заявляет, что по состоянию на 1968 год, когда, вероятно и происходили описанные события в сериале, она как минимум 59 раз сыграла против мужчин, десять из которых были гроссмейстерами. В иске указано, что, "Netflix нагло и сознательно солгал о достижениях Гаприндашвили с дешевой и циничной целью "усилить драму", создав впечатление, будто бы вымышленный персонаж сумел сделать то, чего не сделала ни одна другая женщина, включая Гаприндашвили".

Также ее возмутило то, что в сериале ее назвали русской.

"Netflix описал Гаприндашвили как роусскую, несмотря на то, что знал, что она грузинка, и что грузины пострадали от российского господства, когда они были частью Советского Союза, а затем подверглись запугиванию и вторжению со стороны России", – говорится в иске.

Гаприндашвили требует от Netflix компенсации в размере 5 миллионов долларов.