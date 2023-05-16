Аби нікого не образити та ніхто не вилетів: УПЛ можуть розширити до 20-и команд наступного року

Українська Прем'єр-ліга може стати ще "повноводнішою". У еліті отримають нагоду взяти участь більше команд.

УПЛ планують розширити до 20-и команд в сезоні 2023/2024. Ініціатором став клуб, який програв боротьбу за виживання, а його ідею підтримала низка інших команд.

Варте уваги Ніколи знову: іменитий клуб УПЛ не припинить існування в разі вильоту з еліти, що їм і загрожує

Всім ображеним вгодити

Наступного сезону на чемпіонат України може чекати чергове нововведення. В Українській Прем'єр-лізі потенційно найближчим часом участь зможе брати 20 команд. Це означає, що жоден з колективів, які знаходяться у зоні вильоту не покинуть еліту, а 4 претенденти на вихід в УПЛ (Полісся та Оболонь уже достроково вийшли) без стикових матчів отримають прописку в найвищому дивізіоні чемпіонату України.

Найцікавіше, що заколотив цю усю ситуацію ФК Львів, який практично втратив усі шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні України. Та от варто зазначити, що низка провідних клубів погоджуються з такою ідеєю, а тому готові підтримати кризовий клуб у їхньому замірі.

Якщо коротко, то "щоб нікого не образити". Розширення чемпіонату підтвердили уже декілька джерел. Ініціатор можливого розширення – Львів, менеджери якого зараз промацують варіант у розмовах із клубами УПЛ. Більше того – є впливові клуби, які не проти такого варіанту. Нас очікує традиційно веселе кабінетне міжсезоння. Бережіть дерева – не друкуйте регламенти. На них всім все одно. В УПЛ будуть грати усі охочі,

– розповів Володимир Звєров.

Зміни формату в УПЛ