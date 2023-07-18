На думку відомого коментатора, сезон-2023/2024 стане останнім у тренерській кар'єрі наставника Динамо. Тому Мірча Луческу захоче поставити мажорну та переможну крапку на своїй роботі тренера.

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Циганик: Для Луческу буде принципово виграти якийсь турнір та поїхати додому з кубком

Ігор Циганик впевнений, що "Містер" зробить усе, аби його команда здобула бодай один трофей у наступному сезоні, аби з кубком повернутись додому. Про це свідчить і підбір футболістів та повернення капітана збірної України Андрія Ярмоленка.

Я на 99% впевнений, що наступний сезон – останній у тренерській кар'єрі Луческу. У нього останній рік за контрактом та останній шанс піти переможцем. Вибудовувати стратегію на кілька років і робити якісь ставки зараз буде не дуже добре,

– сказав український журналіст.

"Для Луческу буде принципово виграти якийсь турнір та поїхати додому з кубком. Якщо сезон буде невдалим, кінець кар'єри буде "змазаним". Це розуміють і футболісти. Луческу ще взимку говорив з Ярмоленком, але тоді був контракт. Тепер Ярмоленко повернувся. Луческу дуже розраховує на нього та хоче, щоб його харизма витягла молодих гравців на наступний рівень", – додав Циганик.

Зверніть увагу! Контракт Луческу з Динамо розрахований до кінця червня 2024 року.

Журналіст зробив ще прогноз на нового тренера Динамо після відходу Луческу. Наступником румуна може стати Олександр Шовковський, який входить у тренерський штаб Мірчі, та заміняв "Містера", коли тому робили операцію на нозі.

Уболівальники та сам Луческу вже на власні очі побачив, як гратиме Динамо під керівництвом СаШо.

Нагадаємо, що вже 30 липня Динамо проведе свій перший матч у сезоні-2023/2024. Суперником "біло-сині" буде Минай.

Динамівська кар'єра Мірчі Луческу