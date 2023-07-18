У столичному клубі вже виступили з офіційною заявою щодо цієї інформації. У Динамо Київ відмовилися від запрошення та розповіли, чому вихованці Академії не вирушать на збори у Сербію.

Дивіться також Фанати Динамо передали "привіт" із фронту уболівальникам російського клубу: палаюче відео

Відхилили запрошення партнера Росії

Пресслужба киян заявила, що причина є доволі зрозумілою, адже Сербія є важливим партнером Росії навіть під час повномасштабної війни в Україні.

Про це свідчить навіть те, що сербський клуб Црвена Звєзда брав участь у товариському турнірі на "болотах". Серби 4 липня переграли Зеніт 2:1, у тренерський штаб якого входить зрадник України із Луцька Анатолій Тимощук.

До слова. У листопаді 2022 року Црвена Звєзда вже грала проти цього російського клубу. Той поєдинок закінчився на користь господарів 3:1. Однак найгірше було на вболівальницькому рівні. На трибунах стадіону були присутні банери із символами "V" та "Z", які окупанти позначають на своїй техніці, яка їде на війну в Україні. Не обійшлось без братських лозунгів "Росіяни та серби – браття навіки".