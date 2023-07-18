У столичному клубі вже виступили з офіційною заявою щодо цієї інформації. У Динамо Київ відмовилися від запрошення та розповіли, чому вихованці Академії не вирушать на збори у Сербію.
Дивіться також Фанати Динамо передали "привіт" із фронту уболівальникам російського клубу: палаюче відео
Відхилили запрошення партнера Росії
Пресслужба киян заявила, що причина є доволі зрозумілою, адже Сербія є важливим партнером Росії навіть під час повномасштабної війни в Україні.
Про це свідчить навіть те, що сербський клуб Црвена Звєзда брав участь у товариському турнірі на "болотах". Серби 4 липня переграли Зеніт 2:1, у тренерський штаб якого входить зрадник України із Луцька Анатолій Тимощук.
Поки наша країна перебуває у стані війни, принцип "спорт поза політикою" для нас не працює. У свою чергу керівництво ФК Динамо (Київ) зробить усе можливе, щоб усі вікові групи нашої Академії пройшли повноцінну підготовку до майбутнього сезону,
– йдеться у заяві.
Перша команда Динамо готується до свого стартового матчу УПЛ проти Минаю, який відбудеться вже 30 липня.
18 липня кияни презентували нові комплекти форми на сезон-2023/2024. "Біло-сині" вирішили не зраджувати класиці.